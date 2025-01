Chiusura della scuola primaria di via Perti e dell’Infanzia di via Volta. Tutto rinviato al 27 maggio 2025. Il tribunale amministrativo regionale della Lombardia ritiene di dover approfondire ulteriormente la questione, nell’interesse delle parti coinvolte, e fissa direttamente l’udienza che porterà alla decisione finale sulla delibera comunale nell’ambito del piano di razionalizzazione delle scuole cittadine. Le due sedi, nei piani del Comune di Como, sono destinate alla chiusura per il prossimo anno scolastico 2025-2026. Alla fine di dicembre le famiglie avevano presentato ricorso per bloccare la decisione di Palazzo Cernezzi. L’iniziativa legale era arrivata pochi giorni dopo la decisione del Tar per il nido Magnolia, in quel caso le famiglie hanno vinto la battaglia e bloccato la chiusura dell’asilo.

Ieri si è discussa la richiesta di sospensiva urgente della delibera che riguarda i due istituti del centro città, la decisione era attesa in questi giorni, oggi è stata pubblicata l’ordinanza. Quindi nessuna decisione sulla richiesta urgente di sospensione ma direttamente il Tar fissa la decisione finale con l’udienza del 27 maggio.