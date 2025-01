Controlli della polizia nella notte a Como, in particolare nell’area tra viale Varese e via Torriani. Gli agenti della volante, con il supporto anche di personale del reparto prevenzione crimine di Milano, hanno identificato 72 persone e controllato 15 veicoli.

Accertamenti anche sulla posizione di 35 immigrati. Un marocchino irregolare, già denunciato per furti sulle autovetture è stato denunciato a piede libero per violazione sulle norme sull’immigrazione e per non aver rispettato un precedente ordine del questore di lasciare il territorio. E’ stato trasferito al centro per i rimpatri di Milano.

Durante i controlli all’esterno dei locali, gli agenti hanno sanzionato alcuni individui per ubriachezza molesta. Sono stati disposti due ordini di allontanamento per due persone risultate moleste nella zona dei Portici Plinio e in Piazza Volta. Altri due ordini di allontanamento sono stati notificati a due uomini visibilmente ubriachi fermati davanti al supermercato in via Recchi.

Controlli infine in tre sale slot, all’interno delle quali sono state identificate 20 persone.