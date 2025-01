Minaccia la ex compagna e le incendia l’auto, denunciato dai carabinieri un 36enne di Cermenate, accusato di danneggiamento, incendio e minacce continuate. Il 9 gennaio scorso, i vigili del fuoco erano intervenuti a Cermenate per un’auto in fiamme in un parcheggio di via Risorgimento. I pompieri avevano ipotizzato che potesse trattarsi di un rogo doloso.

La 29enne, figlia della proprietaria dell’auto ha poi riferito ai carabinieri di Cermenate, di aver subito pesanti minacce sia verbali che tramite messaggi dall’ex compagno. I due si erano incontrati poche ore prima dell’incendio e avevano litigato. La situazione era degenerata perché l’uomo era ubriaco.

Gli accertamenti dei militari dell’Arma hanno permesso di verificare che sarebbe stato proprio il 36enne ad incendiare l’auto e l’uomo è stato denunciato.