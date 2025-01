In discoteca armato di machete, infastidisce i presenti con un atteggiamento violento. Sono stati gli stessi gestori del locale, il Jet Club di Cermenate, la notte tra l’11 e il 12 dicembre scorso, a chiamare il numero unico di emergenza 112 per denunciare la presenza di un giovane cliente armato e molesto.

Intercettato e bloccato dai carabinieri mentre si allontanava dalla discoteca, il ragazzo, un 18enne di Cesano Maderno, in Brianza, è stato denunciato per porto abusivo di arma. Era inoltre alla guida di un’auto senza aver mai ottenuto la patente ed è scattata dunque una seconda denuncia.

I carabinieri di Turate sono arrivati al Jet Club sabato notte. Secondo quanto riferito dai presenti e dai gestori della discoteca, il giovane cliente era stato molto aggressivo sia nei confronti di alcuni ragazzi all’esterno del locale sia con il personale addetto alla sicurezza della discoteca. Poco prima dell’arrivo dei militari dell’Arma, probabilmente dopo aver saputo della chiamata al 112, il giovane si è allontanato.

I carabinieri hanno intercettato e fermato una Fiat Panda, intestata a una società di noleggio, a bordo del quale si era allontanato il giovane segnalato. Il conducente, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un machete con la lama di 22 centimetri. I militari hanno inoltre accertato che il 18enne brianzolo era alla guida senza aver mai conseguito la patente.

L’arma è stata sequestrata e il giovane denunciato alla procura di Como per i reati di porto abusivo di arma e guida senza patente.