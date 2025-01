Una competizione emozionante, combattuta fino alla fine: l’edizione 2025 dell’Africa Eco Race incorona ancora Jacopo Cerutti e il Team Aprilia Tuareg Racing. Il pilota lariano conquista il secondo titolo consecutivo al termine di un’edizione indimenticabile.

Una gara al limite per Cerruti tra scenari mozzafiato

Una gara tra sole, sabbia, difficoltà fisiche e imprevisti tecnici: una sfida nella sfida lungo i quasi 6.000 km percorsi, attraverso scenari mozzafiato di Marocco, Mauritania e Senegal.

Avvincente il duello con l’altro azzurro in gara Alessandro Botturi su Yamaha.

La sbattaglia tra i due è stata emozionante: solo 9 secondi li separavano nella classifica generale prima dell’ultima tappa.

Cerutti ha difeso il titolo fino alla fine ma non sono mancati ostacoli e problemi tecnici e di salute lungo il percorso, che hanno messo a dura prova il pilota, classe 1989, in un contesto estremo come quello dell’Africa Eco Race.