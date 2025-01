Un guasto alla linea ferrovia di Rfi alla stazione di Carimate. La causa segnalata oggi è questa, ma quasi nemmeno più importa ai pendolari, esasperati – per usare un eufemismo – dal risultato che comunque non cambia: ritardi e cancellazioni sulle linee ferroviarie lombarde e il viaggio per andare al lavoro o per motivi di studio che quotidianamente diventa un’odissea.

La giornata di oggi non fa eccezione. A causa del guasto a Carimate appunto, dalla stazione di Como sono stati cancellati alcuni treni, mentre altri hanno accumulato ritardi fino a oltre un’ora. Il primo treno da Como San Giovanni è partito alle 7.32 ed era quello delle 6.49. E’ arrivato nel capoluogo lombardo con 63 minuti di ritardo, alle 9.01.

Disagi anche sulla Milano-Asso, con ritardi e cancellazioni dei convogli nelle prime ore del mattino.