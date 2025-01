“Ancora una volta usciamo dal campo con i complimenti, ma senza punti. Era una gara che dovevamo vincere”. Un discorso che Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha fatto spesso in questa stagione, e che ha ripetuto anche al termine del match perso contro il Milan per 2-1 allo stadio Sinigaglia. “Andiamo a casa arrabbiati e frustrati – ha aggiunto il tecnico dei lariani – ma con la consolazione che fino al 65′ era in campo un bel Como. Sono tranquillo per le cose positive che ho visto. Sono convinto che prima o poi raccoglieremo quello che meritiamo. Dovremo poi analizzare tutto con freddezza, ma rimango convinto che questa sia la strada giusta”.

“Ovviamente, ribadisco, sono arrabbiato per la mancata vittoria; una sensazione condivisa da tutti i giocatori – ha spiegato ancora Fabregas – Dobbiamo tutti crescere e migliorare, io per primo. Ma se andremo avanti così conquisteremo buoni risultati. Dovremo rivedere il black out tra 65′ e 80′; anche dopo la seconda rete del Milan potevamo fare meglio. Faremo una analisi a freddo; in ogni caso preferisco perdere così piuttosto che con una squadra arroccata in difesa, che prima o poi è destinata a subire. A me piace un Como che gioca a testa alta”.