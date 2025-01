Secondo posto di categoria, alle spalle del cinese Yuesheng Xing per il comasco Alvaro Arpa. Il nuotatore di San Fermo Alvaro Arpa ha gareggiato nella prova sulla distanza di 500 metri stile libero ai Campionati Mondiali di nuoto in acqua gelida, che sono andate in scena a Molveno, in Trentino. La temperatura dell’acqua era di 2 gradi.