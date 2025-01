L’ex governatore del Piemonte a Etv. Roberto Cota, avvocato, un passato da deputato leghista – e presidente di Regione – e un presente da esponente di Forza Italia, sarà ospite venerdì sera di Nessun Dorma, il talk show politico di EspansioneTV.

Cota si confronterà con il valtellinese, renziano di ferro, Mauro Del Barba, deputato di Italia Viva.

La settimana politica offre diversi spunti, a partire dallo scontro tra maggioranza e opposizione sui trasporti ferroviari per arrivare alla diatriba nel centrodestra sul governatore del Veneto Luca Zaia.

Questi sono solamente alcuni spunti che verranno affrontati durante la puntata, che – come sempre – prevede l’intervento diretto del pubblico, via telefono o whatsapp.

L’appuntamento con il confronto tra Cota e Del Barba è fissato per venerdì sera, alle 21.20 in diretta su Etv.