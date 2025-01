Tre persone sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto attorno alle 10.40 a Como in via Carso, all’incrocio con via Vodice. Due auto, per cause ancora da chiarire si sono scontrate e una delle due, dopo l’impatto si è ribaltata. Per i soccorsi sono intervenute l’automedica e l’ambulanza, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale.

La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Rallentamenti e code nella zona dopo l’incidente.

Fortunatamente le condizioni delle persone coinvolte non sarebbero gravi.