È stato ritrovato in buona salute Mio, il cane segugio che si era perso domenica a Sormano dopo aver inseguito una volpe in una grotta. I vigili del fuoco erano intervenuti entrando nella cavità, non censita, situata tra la vetta del Monte Torretta e la Valle Cassina, anche con l’aiuto di una guida speleologica, per cercare di recuperare l’animale, ma di lui nessuna traccia.

Il cane è stato ritrovato, a distanza di giorni, tra Barni e Magreglio. Grande soddisfazione da parte dei soccorritori e del padrone per questa avventura a lieto fine con esito non scontato in una zona impervia abitata da animali come i lupi.