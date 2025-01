Como celebra domani la tradizionale ricorrenza di Sant’Antonio abate, nella parrocchia dei santi Agostino e Antonino in piazza Amendola.

Il santo taumaturgo del terzo secolo, fondatore del monachesimo cristiano, è stato invocato nei secoli a protezione da molte malattie, tra cui quella dolorosa e contagiosa causata dal virus Herpes Zoster, conosciuta a livello popolare proprio come Fuoco di sant’Antonio. I fedeli pregano il santo per la salute del corpo, della mente e dell’anima.

Domani, in piazza Amendola a Como, dalle 7.30 alle 19 è in programma la tradizionale benedizione dei veicoli e degli animali. In chiesa saranno celebrate due messe al mattino, alle 9.30 e alle 11 e due al pomeriggio, alle 16.30 in forma solenne e alle 18.30. Al termine di ogni liturgia sarà impartita la benedizione con la reliquia del santo. Sempre in chiesa, dalle 8 alle 19, saranno benedette le persone, gli oggetti come il sale e gli indumenti e saranno disponibili le immaginette benedette di sant’Antonio abate.

Benedizione delle auto e degli animali e celebrazioni per il santo sono in programma anche in altre parrocchie del territorio comasco, a partire da Cantù.