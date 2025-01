Nuovo risultato positivo della Pallacanestro Cantù, che nel turno infrasettimanale di serie A2 ha superato in trasferta la Juvi Cremona con il punteggio di 72-81. Una gara non semplice per i brianzoli, contro un avversario che ha sempre lottato per cercare di ridurre il divario che gli ospiti sono riusciti a scavare. La formazione di coach Nicola Brienza, dal canto suo, ha avuto il merito di saper tenere sotto controllo la situazione.

Un turno di campionato che di fatto non ha cambiato la vetta della classifica. Rimini, che ha battuto Livorno, rimane in testa con due punti di vantaggio sulla coppia composta da Udine – che ha superato Cividale nel derby friulano – e la stessa Cantù.

“Sono molto contento” ha commentato l’allenatore dell’Acqua S.Bernardo Nicola Brienza dopo il successo nel derby di Cremona. “Dopo un inizio dei nostri avversari con un ritmo molto alto abbiamo alzato l’intensità e siamo riusciti a recuperare e a creare il primo break. Da lì in poi siamo stati bravi a gestire i tentativi di rimonta di Cremona, riuscendo a trovare sempre buone soluzioni in attacco. Nel complesso è stata una buona prestazione: i ragazzi hanno risposto benissimo e siamo contenti”.

La Pallacanestro Cantù torna in campo domenica al PalaDesio contro Rieti con inizio del match alle 18. Venerdì 24 gennaio è poi prevista la gara anticipata al PalaLido di Milano con l’Urania, che precede una ulteriore trasferta, il 29, con una vera e propria “classica”: i brianzoli saranno infatti impegnati al PalaDozza contro la Fortitudo Bologna.