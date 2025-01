Bloccato dalla guardia di finanza di rientro dalla Svizzera, aveva a bordo della sua auto 576 sigari cubani. I militari del Comando Provinciale di Como, alcune settimane fa, hanno fermato per un controllo, un uomo alla guida di una vettura sportiva mentre stava attraversando il comune comasco di Uggiate con Ronago, di rientro dalla vicina confederazione elvetica.

L’uomo sorpreso lontano dal confine

L’inatteso controllo lontano dalla dogana ha immediatamente messo in agitazione l’uomo di nazionalità cinese e residente a Solbiate Olona, in provincia di Varese. Una reazione che ha insospettito i finanzieri del gruppo Ponte Chiasso che hanno proceduto alle verifiche del caso durante le quali è stato scoperto il prezioso carico di quasi 600 sigari cubani maldestramente nascosto nel bagagliaio dell’auto, in parte in un anonimo sacchetto e in parte in un soprabito. L’uomo ha mostrato la documentazione fiscale che confermava l’acquisto della merce, solo poche ore prima, in territorio rosso crociato per un importo di 12.708 franchi.

La merce pagata 12.708 franchi, sequestrata dai militari

Pertanto, i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo dei prodotti, del peso complessivo di 3 chili, quali oggetto dell’illecito di contrabbando per aver superato ampiamente la prevista franchigia -fissata in 50 sigari per viaggiatore-, ponendoli a disposizione dell’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli per l’emissione del successivo atto di contestazione.