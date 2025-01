Spacciava droga in casa ed è stato scoperto dalla polizia proprio mentre vendeva alcune dosi di una sostanza psicoattiva nota come Mpvd. Il sospetto pusher, un comasco di 44 anni residente in città, è stato arrestato dagli agenti della questura di Como.

I poliziotti sono arrivati nell’abitazione dell’uomo, nel quartiere di Albate, per le ripetute segnalazioni di rumori molesti, che proseguivano da mesi. Gli agenti hanno raggiunto l’appartamento e hanno sorpreso il proprietario di casa, un 64enne comasco con un 34enne brasiliano irregolare e il 44enne, che stava pesando la droga sul tavolo del soggiorno.

I tre erano già noti alle forze dell’ordine. Solo pochi giorni fa, gli agenti erano andati a casa del 44enne, in via Mentana a Como con i vigili del fuoco perché i cani dell’uomo era abbandonati in casa, senza cibo e in stato di degrado, mentre il 44enne era irreperibile. Nell’abitazione, gli agenti avevano trovato due etti di Mpvd e l’uomo era stato indagato a piede libero per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Ieri il nuovo intervento e l’arresto del 44enne. La posizione del 34enne è al vaglio dell’ufficio immigrazione.