Canton Ticino: Polizia cantonale impegnata su più fronti: arrestata 19enne svizzera per rapina, in manette un 38enne albanese per spaccio, le informazioni comunicate direttamente dalle autorità.

Una 19enne svizzera arrestata per la rapina del 29 dicembre 2024

Nel primo caso, il Ministero pubblico e la Polizia cantonale annunciano gli sviluppi emersi nell’ambito degli accertamenti d’inchiesta relativi alla rapina avvenuta il il 29 dicembre 2024, in via Pelli a Lugano. L’indagine ha portato all’arresto di una 19enne cittadina svizzera domiciliata nel Luganese. Il fermo della donna, sospettata di essere coinvolta nei fatti, è stato effettuato dalla Polizia Città di Lugano lo scorso 16 gennaio, ma la notizia è stata diffusa solo ora. Gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto proseguono, mentre la misura restrittiva della libertà è stata nel frattempo confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). L’ipotesi di reato è di rapina.

Un 38enne albanese per spaccio

La seconda comunicazione diffusa dal Ministero pubblico e dalla Polizia cantonale è legata ad un’inchiesta su un traffico di sostanze stupefacenti che ha interessato il Luganese e il Mendrisiotto, svolta in collaborazione con agenti della Polizia Città di Lugano. Gli agenti hanno arrestato lo scorso 16 gennaio a Viganello, un 38enne cittadino albanese residente in Albania. La perquisizione dell’appartamento in cui risiedeva ha permesso di rinvenire oltre 900 grammi di cocaina e alcune centinaia tra franchi ed euro. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, di infrazione alla Legge federale sugli stranieri nonché di riciclaggio di denaro.