Grave incidente stamattina attorno alle 11.30 sull’autostrada A9 in direzione nord alla barriera di Grandate. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica. Dalle prime informazioni rese note, sembrerebbe che l’auto sia finita contro un ostacolo per un possibile malore del conducente. Il bilancio parla di un ferito – un uomo di 74 anni – affidato alle cure del 118 in codice rosso, quindi massima gravità. L’auto è finita contro il guardrail. Dalle prime informazioni rese note, si fa sempre più strada l’ipotesi di un malore del conducente. L’uomo ha riportato un trauma cranico, al volto e all’addome. Ricoverato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Si segnalano code al casello per il temporaneo blocco del Telepass. Sul posto oltre ai soccorritori sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e rimuovere il veicolo, la polstrada e l’Ats di Novate.