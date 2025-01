La polizia locale celebra oggi il patrono san Sebastiano. Il vescovo di Como cardinale Oscar Cantoni ha celebrato la messa nella basilica di san Fedele a Como. Presenti le istituzioni cittadine e provinciali e i vertici delle forze dell’ordine.

Il comandante della polizia locale Vincenzo Aiello ha ringraziato il cardinale per la sua vicinanza e per le parole pronunciate durante la celebrazione. “Hanno tracciato in modo profondo e nitido l’anima delle azioni che il comando compie giorno per giorno per la tutela del bene comune – ha sottolineato il comandante – il dovere dell’obbedienza ai propri doveri e ai derivanti sacrifici da affrontare, mantenendo, per dirle con le parole del Santo Padre, uno stile fatto di mitezza, umiltà, pazienza nelle difficoltà, amore per la giustizia anche di fronte allo stile accusatorio di alcuni teso a squalificare gli altri”.