Ricercato per una condanna a 6 anni e 2 mesi di reclusione per reati tributari, truffa, furto aggravato, minacce e simulazione di reato, un 39enne residente in provincia di Bergamo è stato arrestato in Svizzera e poi estradato in Italia. L’uomo è stato arrestato dalla polizia di Stato di Como e portato in carcere al Bassone. Gli agenti della polizia di frontiera di Ponte Chiasso hanno eseguito l’ordine di arresto del tribunale di Bologna.

Il 39enne, nato ad Asti e residente a Mozzanica, è stato condannato per reati commessi in provincia di Bergamo.