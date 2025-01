Il Tar, tribunale amministrativo della Lombardia ha respinto la richiesta della parrocchia di Rebbio di annullamento dell’ordinanza di divieto di proseguire le attività di pubblico spettacolo nel Teatro Nuovo di Rebbio.

Per i magistrati della prima sezione del Tar, nel bilanciamento degli interessi in gioco, prevale “la tutela del preminente interesse di pubblica sicurezza e incolumità degli utenti interessati dalle attività svolte nel teatro.

Il caso è esploso lunedì scorso, dopo l’intervento della polizia locale al Teatro Nuovo in occasione di un concerto organizzato alle 21 di domenica 12 gennaio. Con la sala già piena, gli agenti hanno ribadito che l’evento era vietato per la mancanza della documentazione del teatro. Il concerto si è tenuto comunque regolarmente ed è stata prevista una sanzione per il parroco don Giusto della Valle.