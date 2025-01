Non ha risposto alle domande del giudice e resta in carcere al Bassone il 20enne arrestato nella notte tra venerdì e sabato dalla polizia in piazza Volta a Como con l’accusa di tentato omicidio. Al culmine di una lite che sarebbe scaturita da un commento di troppo su una ragazza, avrebbe accoltellato alla schiena un 23enne, ferito in modo grave. Al termine dell’interrogatorio, il giudice ha confermato la custodia cautelare in cella e l’accusa di tentato omicidio.

I poliziotti, intervenuti dopo la segnalazione dell’accoltellamento, hanno subito notato il 20enne che provava a fuggire. Lo hanno bloccato e perquisito e hanno trovato in un calzino il coltello a serramanico usato con ogni probabilità per colpire la vittima. Il 23enne, portato al Sant’Anna in gravi condizioni è stato poi dichiarato fuori pericolo.

Ferito e arrestato sono entrambi italiani di origini nordafricane, già accusati il primo di spaccio e il secondo di rissa e rapina.