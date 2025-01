Visita guidata in dialetto lombardo alla basilica di San Carpoforo, a Como: appuntamento sabato 25 gennaio. Ritrovo alle 10. Dopo la visita in dialetto della basilica di Sant’Abbondio e della vicina chiesa dei Santi Cosma e Damiano, dello scorso fine novembre, comaschi e non solo potranno scoprire uno dei monumenti più significativi dell’intero territorio, che resterà aperto per l’occasione. Una visita interessante e coinvolgente alla scoperta di un’antica chiesa ricca di arte e storia. La basilica di San Carpoforo affonda le sue radici alla fine del IV secolo, è stata la prima basilica della diocesi di Como e probabilmente la sua prima cattedrale.

Prezzo e programma

Il tour – che durerà circa un’ora e mezza – è a cura dell’associazione “Famiglia Comasca” e prevede, oltre alla visita, anche la lettura di componimenti in dialetto.

Il prezzo è di 15 euro per gli adulti, mentre per i bambini tra i 6 e i 14 anni è previsto un biglietto ridotto di 5 euro. Entrano gratis, invece, i bimbi fino ai 5 anni. La prenotazione è obbligatoria.