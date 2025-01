Partono oggi le iscrizioni all’anno scolastico 2025-2026, a Como come nel resto d’Italia. Dopo due settimane rispetto alla data prevista inizialmente, ora è possibile presentare la domanda. Da oggi fino alle 20.00 del 10 febbraio, i genitori possono iscrivere i figli alla scuola dell’infanzia, alle primarie e alle secondarie di primo e secondo grado.

La giornata, però, è iniziata con qualche problema per molte famiglie comasche e non solo. Per la presentazione della domanda, lunga attesa di prima mattina. I genitori, insomma, hanno dovuto armarsi di pazienza (e di tempo). Segnalate, infatti, code di oltre un’ora per accedere al portale in cui effettuare la richiesta di iscrizione a scuola.

Le iscrizioni online sono obbligatorie per le classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali. Lo stesso vale per le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale che hanno optato per la modalità telematica. Anche quest’anno sono escluse dalla procedura online soltanto le scuole dell’infanzia, per le quali valgono le tradizionali domande cartacee.

Come presentare le domanda d’iscrizione

Per effettuare l’iscrizione, è necessario – prima di tutto – accedere alla piattaforma “Unica”, sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Per farlo, serve l’identità digitale, come lo spid o la carta d’identità elettronica. Dopo l’autenticazione, si compila la domanda, nella quale inserire i dati dello studente, della famiglia e di almeno una scuola, quella di prima scelta. Una volta inoltrata, la domanda non potrà più essere modificata. Infine, per restare aggiornati sull’iter della domanda, bisognerà accedere alla propria area riservata sulla piattaforma “Unica”.

In caso di iscritti in esubero, le scuole si serviranno di criteri di precedenza o punteggi definiti dal Consiglio di istituto. Qualora la domanda venisse respinta, la segreteria la invierà alla seconda o alla terza scuola selezionata nel modulo online. Sarà poi il sistema ministeriale ad avvertire le famiglie, tramite email, di eventuali modifiche allo stato della domanda.

Inoltre, come ricordato dal Ministero, per l’anno scolastico 2025/2026 sono disponibili anche i percorsi della filiera tecnologico-professionale 4+2 e del liceo del made in Italy.