Inizialmente previsti per ottobre poi, causa allagamento del lungolago, riprogrammati per almeno altre due volte tra novembre e gennaio, ora l’ordinanza è stata riproposta e i lavori sarebbero al via. L’intervento necessario per completare le fondazioni delle paratie di Como. Per consentire le operazioni, una corsia di marcia sarà chiusa al traffico per tre ore al giorno fino al 28 febbraio. Un mese, dunque, con la sede stradale parzialmente ridotta e possibili ripercussioni sul traffico.



Nell’ordinanza disposta la chiusura della corsia del lungolago a ridosso del marciapiede da piazza Cavour fino a via Cavallotti consentendo il transito lungo la corsia più a sinistra con l’aiuto dei movieri. Salvo imprevisti, lo stop al traffico dovrebbe essere limitato a 3 ore al giorno. Il Comune ha chiesto di evitare la chiusura nelle ore di maggiore traffico, la carreggiata sarà dunque ristretta tra le 9 e le 12 oppure tra le 13 e le 16. Quando poi si arriverà nei pressi dello stadio bisognerà tenere anche conto del calendario delle partite del Como.

I lavori previsti riguardano il completamento delle fondazioni delle barriere a pacchetto, le paratie antiesondazione a scomparsa, sistemate in appositi vani e pronte a essere installate in caso di necessità.

L’azienda incaricata, come previsto dall’ordinanza del Comune, è tenuta a predisporre la segnaletica necessaria ad indicare le limitazioni al traffico, la chiusura del marciapiede e la deviazione dei pedoni sul tratto opposto per la durata dei lavori.