Anche in occasione della gara tra Como e Udinese hanno fatto capolino in tribuna Vip invitati dal club lariano. Ancora una volta sono stati ospitati attori. Per la gara vinta contro i friulani sono stati convocati l’inglese Lucien Laviscount (protagonista nel ruolo di Alfie in “Emily in Paris”) e l’americano Kelvin Harrison Jr, già candidato agli Indipendent Spirit Awards come miglior attore emergente.

Lucien Laviscount al Sinigaglia