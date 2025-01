In conferenza stampa mister Cesc Fabregas ha detto che non partirà. Ma il Como è alla ricerca di un attaccante e gli spazi potrebbero ridursi ulteriormente. Andrea Belotti alla fine potrebbe lasciare la squadra lariana con destinazione Venezia. La società lagunare sta cercando il sostituto del finlandese Joel Pohjanpalo che, a meno di clamorosi dietrofront dell’ultima ora, è pronto a passare al Palermo. E Belotti è il primo giocatore nella lista del Venezia per andare a colmare questa importante cessione.

In uscita, come ha spiegato Cesc Fabregas, ci sono il difensore Marco Sala, e i centrocampisti Daniele Baselli e Luca Mazzitelli (che interessa a Parma, Venezia e Monza). Pronto a fare le valigie anche il portiere Eric Audero, che potrebbe andare in Inghilterra, al Watford.

Tra i giocatori già partiti, impatto importante per Alberto Cerri con la Salernitana, con tre gol in due partite. Decisiva, in particolare, la doppietta che ha dato la vittoria ai campani contro la Reggiana.

In entrata i nomi accostati al club lariano sono sempre numerosi. Si va dall’esterno Alex Valle (esterno 20enne del Barcellona, ora al Celtic) al difensore del Barcellona Eric Garcia. Quest’ultimo ieri sera è entrato nel finale della gara tra catalani e Benfica. Garcia ha segnato una rete per la sua squadra nella gara terminata con il clamoroso punteggio di 4-5 per il Barcellona. Intervistato al termine del match, il calciatore 24enne ha ammesso di non essere troppo soddisfatto per il poco spazio che riesce a trovare e che sta valutando possibili soluzioni alternative. Un messaggio alla sua attuale squadra, ma anche al Como. A centrocampo rimane sempre da valutare la pista che porta all’esperto centrocampista del Lione Nemanja Matic, mentre in attacco il nome nuovo è Breel Embolo, svizzero-camerunense classe 1997, attualmente impegnato nel campionato francese con i colori del Monaco.