Sono 4.350 le multe per divieto di sosta registrate in due mesi a Como, in media 71 al giorno. Emerge dal report delle attività della polizia locale del capoluogo dal 1° novembre al 31 dicembre 2024. Nel bimestre precedente le violazioni per divieto di sosta erano poco di più, 4.780.

230 le rimozioni effettuate su passi carrai ostruiti, stalli disabili e aree non accessibili per eventi sportivi, 10 le patenti ritirate, 46 i veicoli sequestrati perché senza assicurazione e 90 quelli con revisione scaduta. Tra novembre e dicembre si sono verificati a Como 88 incidenti, 56 dei quali con feriti. Tra le strade più pericolose, la via Paoli con 7 sinistri e la via Varesina con 6. Si sono registrati 13 investimenti di pedoni e 11 incidenti che hanno coinvolto ciclisti. Tra le cause più frequenti, la velocità elevata.

Duranti i posti di blocco su strada, con 621 veicoli controllati, gli agenti hanno rilevato 4 reati per guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti e hanno elevato 76 sanzioni.

Gli agenti sono stati impegnati in 158 controlli nelle aree a tutela rafforzata, quelle più sensibili dal punto di vista della sicurezza. Le attività si sono concentrate all’interno della città murata, in piazza San Rocco, nell’area Ticosa, in via Moro, nell’area dell’Ippocastano, in via Sirtori, nell’area del Crocifisso, ai giardini a Lago, al parco Negretti e nell’area dell’ex chiesa di San Francesco. I vigili hanno identificato 85 persone. Sono stati emessi 40 ordini di allontanamento e 8 richieste di fotosegnalamento alla questura.

Negli ultimi due mesi del 2024 – per quanto riguarda il settore Ambiente – si sono registrate 26 violazioni, mentre tra i dati più rilevanti per la sezione Commercio si contano 17 sequestri di merce venduta abusivamente e 12 occupazioni abusive di suolo pubblico. Sequestrati 240 chili di materiale pirotecnico.