(ANSA) – ROMA, 22 GEN – Perturbazioni in arrivo dall’oceano Atlantico riescono ad entrare nel Mediterraneo e a raggiungere l’Italia portando ancora piogge nelle prossime 36 ore. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, annuncia che sono previste piogge e nevicate al Nord: i fenomeni interesseranno nelle prossime ore la Liguria, il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Lombardia con quota neve sulle Alpi intorno ai 1100 metri; dal pomeriggio avremo fenomeni anche al Nord-Est, su Toscana, Umbria e Lazio, mentre sul resto del Paese ci aspettiamo un tempo asciutto seppur spesso velato. Giovedì la perturbazione si sposterà verso levante, portando ancora fenomeni sul Nord-Est e tra Toscana, Umbria e Lazio; la quota neve salirà fino a 1400-1500 metri a causa dell’afflusso di questa massa d’aria atlantica, molto umida ma anche più mite. Al Sud e sul versante adriatico vivremo una fase autunnale quasi primaverile: sulle estreme regioni meridionali si prevedono massime ben oltre i 20°C. Venerdì e sabato saranno due giornate in prevalenza asciutte e ancora più miti, specie in montagna e al Sud: Siracusa e buona parte della Sicilia vedranno il termometro salire fino a 24°C a fine gennaio, nel cuore dell’Inverno. Insomma, vivremo gli ultimi 10 giorni di gennaio con condizioni autunnali. (ANSA).