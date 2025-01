La Pallacanestro Cantù torna in campo, in anticipo, domani alle 20.45 contro l’Urania Milano, all’Allianz Cloud Palalido. All’andata, sul parquet di casa, i brianzoli avevano dominato, trionfando con 30 punti di distacco. Ora gli uomini di coach Nicola Brienza vogliono replicare e tornare a vincere, soprattutto dopo l’amara sconfitta contro Rieti, a Desio, domenica scorsa.

Quella di dicembre, contro l’Urania Milano, era stata una partita di grande energia, controllata dai canturini per tutti i 40 minuti. Subito i giocatori si erano dimostrati molto incisivi. Tutti i 12 ragazzi, come ricordava l’allenatore al termine del match, erano scesi in campo con la grinta giusta. La prestazione era stata ottima, con tanti contropiedi e giocate in velocità. Ora coach Brienza chiede continuità e intensità di gioco.

Sarà una sfida importante quella contro l’Urania Milano: dopo la sconfitta in casa di domenica scorsa, i canturini non possono più permettersi passi falsi. Gli uomini di Brienza devono riscattarsi e scendere in campo più decisi, dimostrandosi da subito in partita ed evitando errori. L’obiettivo, come sempre, è vincere. Fondamentale, per i canturini, non perdere punti essenziali per la classifica. Al momento, la Pallacanestro Cantù è ferma in terza posizione con 32 punti, staccata di poco da Rimini e Udine, entrambe con 34 punti. L’Urania Milano, invece, è quinta in classifica con 26 punti.

“Proveremo ulteriormente a migliorare e a cercare di essere più performanti in certe situazioni di gioco”, aveva detto l’allenatore dopo la gara contro Rieti. E ora i tifosi sperano che i brianzoli siano di parola.