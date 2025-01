Occupazione a Como, nel primo trimestre del 2025 aumentano le assunzioni previste rispetto al trimestre precedente, mentre diminuiscono rispetto allo stesso periodo del 2024. Sono 13.420 i nuovi ingressi previsti in provincia nei primi tre mesi dell’anno, 2.570 in più in confronto al trimestre ottobre-dicembre 2024, ma 1.280 in meno se rapportati al periodo gennaio-marzo dell’anno precedente. E Como, rispetto a gennaio 2024, offre maggiori opportunità ai giovani under 29: passando dal 30,1% al 35,3%, occupa la prima posizione regionale. I dati emergono dal report sulle previsioni occupazionali delle imprese lariane nel primo trimestre 2025 realizzato dall’Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Como-Lecco e basato sull’indagine Excelsior.

Il comparto industriale incrementa le assunzioni previste di 1.070 unità rispetto al trimestre precedente, con un calo invece nel confronto con lo stesso periodo del 2024 (-8,5%, -370 unità). Anche nel terziario, si registra un incremento rispetto ai tre mesi precedenti, pari a 1.490 ingressi in più, con un calo di 910 unità rispetto al primo trimestre 2024.

Resta stabile nel Comasco la quota di contratti a tempo indeterminato, che si concentra nel manifatturiero e nei servizi alle imprese, e di apprendistato, mentre aumenta, passando dal 50 al 51%, la quota di contratti a tempo determinato, soprattutto nei servizi alle persone e nel turismo.

Mentre cala la quota di assunzioni che le imprese intendono riservare a personale laureato, tra i profili più richiesti a gennaio si evidenzia una prevalenza di figure a media e bassa specializzazione nelle attività di ristorazione, nella consegna di merci, nelle vendite e nei servizi di pulizia.

Aumenta in provincia la difficoltà nel reperire alcune figure professionali, in particolare nell’area della produzione di beni ed erogazione dei servizi, nelle aree tecniche e della progettazione e in quelle commerciali e della vendita.