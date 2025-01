“Dimenticate il lago di Como: ecco perché dovreste visitare questa cittadina svizzera sul lago”. La celebre rivista Vogue non ha dubbi: meglio visitare le bellezze della perla sul Ceresio. Un elogio a Lugano, quello che si legge nell’articolo della famosa rivista di moda e viaggi. Ad alimentare un po’ di sana competizione tra comaschi e ticinesi ci ha pensato Vogue. Mentre le star di Hollywood da anni amano il lago di Como, e ora scelgono persino gli spalti dello stadio Sinigaglia, la rivista americana preferisce il vicino lago di Lugano.

“Lugano, quasi perennemente soleggiata, situata nel cantone svizzero di lingua italiana, il Ticino, si muove con eleganza sul sottile confine tra due identità”, si legge nell’articolo. “Da un lato – prosegue – è saldamente radicata nella famosa efficienza e bellezza pastorale della Svizzera, dall’altro vanta uno stile molto italiano”.

E ancora: “Un gioiello trascurato che abbraccia il suo lago, la città è da tempo un rifugio per scrittori e artisti attratti dalla sua bellezza”. Vogue descrive con minuzia le Api, il caldo clima estivo e il senso di tranquillità che si respira per le vie di Lugano, ricordando che negli ultimi tempi ha attirato sempre più visitatori, anche stranieri. La rivista celebra la cultura enogastronomica del territorio oltreconfine e suggerisce delle strutture di lusso in cui godersi un soggiorno indimenticabile (con tanto di vista mozzafiato).

“Lugano è una festa per gli occhi. Il centro della città è grande come una cartolina. Edifici pastello e dai colori vivaci costeggiano le piazze e le vie laterali. La città – si legge nell’articolo – è italiana nell’anima e il lago è ovviamente il cuore pulsante”. Per Vogue, Lugano “sta vivendo una rinascita silenziosa. A lungo messa in ombra dalla vicina Como, ora si è svegliata e si è affermata come destinazione a sé stante”.

Insomma, un bell’affronto per i comaschi. Un elogio, quello di Vogue, destinato ad alimentare più di qualche gelosia.