Nuova aggressione al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. È accaduto ieri sera intorno alle 20.45. La vigilanza interna del presidio è stata allertata dai sanitari del Triage per una lite in corso tra due pazienti. Arrivati sul posto, le guardie hanno visto i due discutere animatamente tra loro e hanno cercato di allontanarli per evitare che dalle parole si passasse alle mani.

Secondo quanto ricostruito, fatti sedere entrambi sulle proprie lettighe, i due sono stati posizionati l’uno distante dall’altro. Subito dopo, uno dei due pazienti, un italiano di 62 anni, già noto alla giustizia, avrebbe iniziato a inveire contro uno dei vigilanti intervenuti, cercando di aggredirlo, spintonandolo e strattonandolo. L’uomo ha riportato una contusione al braccio sinistro con una prognosi di 8 giorni.

Nel frattempo, è stata allertata la polizia.

“Dobbiamo constatare la sempre maggiore aggressività di alcune persone che si rivolgono alle strutture sanitarie – dichiara Massimo Coppia, segretario della Uil Funzione Pubblica Lario e Brianza – Come Uil siamo parte attiva e abbiamo iniziato i lavori del Tavolo Sicurezza in Asst Lariana perché la sicurezza dei pazienti e dei dipendenti è imprescindibile”.