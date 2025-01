“Fiducia nella squadra e fiducia in tutti, chi gioca deve fare sempre il meglio”. Parola d’ordine fiducia per l’allenatore del Como Cesc Fabregas alla vigilia della partita contro l’Atalanta, in programma domani alle 15 al Sinigaglia.

Il tecnico non potrà contare su Sergi Roberto, Ignace Van der Brempt e Alessandro Gabrielloni. Torna disponibile invece Alberto Moreno, ma resta da capire se sarà schierato titolare o partirà in panchina.

Nel girone d’andata, nel settembre scorso, la partita tra Atalanta e Bergamo, dopo il rinvio di un giorno per il diluvio sullo stadio di Bergamo, era terminata con la vittoria del Como. I lariani si erano imposti in rimonta per 3-2.