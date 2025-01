Lavori subito avviati alla stazione di Como San Giovanni dopo il rogo divampato ieri poco prima delle 19 nella sala d’attesa dello scalo ferroviario. Un principio di incendio che ha suscitato allarme ma fortunatamente è stato spento rapidamente. Qualche timore per i presenti per il fumo che si è sprigionato, ma fortunatamente non ci sono persone ferite né intossicate.

In piazzale San Gottardo, dopo l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco di Como, la polizia e i tecnici delle ferrovie. Per precauzione, nel timore che tra i presenti qualcuno avesse bisogno di assistenza sanitaria, alla stazione è stata inviata anche un’ambulanza.

Ancora da capire le cause del rogo. Secondo i primi accertamenti però, sembra che le fiamme siano partite dall’impianto elettrico, forse per un corto circuito. Proseguono comunque le verifiche dei tecnici.

I vigili del fuoco hanno spento l’incendio in sala d’attesa e hanno poi lavorato per liberare la stazione dal fumo che si era sprigionato e aveva invaso il locale e gli spazi circostanti. Arrivati alla stazione, i pompieri hanno accertato che stavano bruciando alcuni cavi dell’alimentazione elettrica dell’illuminazione nell’atrio.

Al momento dell’incendio, con il fumo che iniziava a diffondersi nella stazione, le persone presenti sono riuscite ad allontanarsi e uscire in autonomia, ancora prima dell’arrivo dei soccorsi. Nessuno fortunatamente ha avuto bisogno di assistenza o di cure mediche.