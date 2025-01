Questa mattina dalle 10 alle 12.30 in piazza Garibaldi a Cantù, la Lega organizza un gazebo per promuovere l’iniziativa nazionale di raccolta firme a sostegno dell’operato delle forze di polizia e per una rapida approvazione del ddl Sicurezza.

“Sarà presente anche il sindaco Alice Galbiati, assieme ad alcuni assessori e consiglieri, – annunciano il Sottosegretario all’Interno della Lega Nicola Molteni e il segretario cittadino e capogruppo consigliare della Lega canturina Maurizio Facchini – per ribadire che le nostre forze di polizia sono un patrimonio e un orgoglio nazionale di professionalità, coraggio e dedizione a tutela della sicurezza dei cittadini e di difesa delle nostre comunità. Rappresentano un baluardo a difesa della democrazia e della legalità e vanno ringraziate, sostenute e messe nelle condizioni di operare al meglio per il bene dei territori. Questa raccolta firme – proseguono Molteni e Facchini – vuole essere una dimostrazione di riconoscenza, rispetto e stima nei confronti di uomini e donne che, vestendo la divisa, rischiano la vita per la sicurezza dei cittadini”.

“Con la raccolta firme aperta alla popolazione, rilanciamo inoltre la necessità di un’approvazione rapida, immediata e senza ritardi del ddl Sicurezza – aggiungono i due esponenti leghisti, sottolineando come il provvedimento contenga un pacchetto di norme a tutela delle forze dell’ordine – Difendere le nostre forze di polizia – concludono Molteni e Facchini – è il presupposto essenziale per rafforzare la sicurezza delle comunità rispetto a fenomeni di allarme sociale che minano la convivenza civile delle nostre comunità”.