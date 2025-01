In occasione del Giorno della Memoria, che si celebra domani 27 gennaio per commemorare le vittime dell’Olocausto, sono diverse le iniziative in programma a Como. La celebrazione ufficiale, organizzata dall’amministrazione comunale, dalla Prefettura e dall’Ufficio Scolastico per la Lombardia, si svolgerà alle 10 alla biblioteca “Paolo Borsellino”.

Il programma prevede i saluti istituzionali delle autorità e gli interventi degli studenti del Liceo Musicale e Coreutico “Giuditta Pasta” di Como e dell’Istituto “Antonio Sant’Elia” di Cantù. Nel corso dell’incontro si terrà la cerimonia di consegna delle “medaglie d’onore ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti ed ai familiari dei deceduti”, conferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli insigniti residenti in provincia di Como.

Per le altre iniziative in programma in città, consultare il sito oggiacomo.it.