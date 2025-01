Venezuela-Perù 4-0: è il risultato finale della gara del torneo Conmebol Sub20, il campionato giovanile sudamericano per la squadre nazionali. Partita che è stata arbitrata dal comasco Andrea Colombo e che è andata in scena a Barquisimeto, allo stadio Metropolitano de Lara.

Colombo e gli assistenti Giovanni Baccini e Davide Imperiale sono in Venezuela, come unici rappresentanti della Uefa, per la manifestazione internazionale riservata alle nazionali Under 20, che proseguirà fino al prossimo 16 febbraio.

Le prime giornate in Sud America, in attesa del match, per Colombo, Baccini e Imperiale sono state caratterizzate da allenamenti sul terreno di gioco e riunioni tecniche in aula alla presenza delle varie terne convocate per il torneo. La successiva fase verrà disputata a Caracas.

Per chi volesse rivedere la partita con Colombo sul sito Youtube Conmebol, cliccare QUI

Colombo, al centro, con gli assistenti Baccini e Imperiale