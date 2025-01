Dopo la gara persa per 2-1 allo stadio Sinigaglia contro l’Atalanta il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha ancora una volta suonato la carica. Il suo messaggio è come sempre molto appassionato.

LE PAROLE DI SUWARSO

16 partite davanti. 16 battaglie da combattere. Una famiglia. Uno spirito.

Siamo guerrieri, non perché vinciamo sempre, ma perché non smettiamo mai di lottare.

Affronteremo ogni battaglia con coraggio, con il cuore e con la ferma convinzione che insieme possiamo superare qualsiasi cosa. Possiamo inciampare, ma ci rialziamo. Possiamo non farcela, ma diventiamo più forti.

Queste 16 partite ci definiranno—non per i trofei che solleveremo, ma per la lotta che daremo. Ogni contrasto, ogni passaggio, ogni gol—fatelo con orgoglio. Fatelo per l’onore. Fatelo perché questa è la nostra essenza. Guerrieri. Uniti. Inarrestabili.

Semm Cumasch.