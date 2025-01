Scattano a partire da domani le modifiche alla viabilità sul Lungolago di Como messe nero su bianco dall’amministrazione comunale in una delibera pubblicata nei giorni scorsi all’Albo pretorio di Palazzo Cernezzi. Per vedere realizzate le opere di arredo sulla passeggiata, che comprendono, oltre al Lungo Lario Trento e Trieste, anche piazza Cavour e viale Mafalda di Savoia, i comaschi dovranno affrontare un mese di possibili disagi. Le modifiche sul fronte viabilità sono previste, infatti, fino al 28 febbraio.

Da domani, dunque, verrà chiusa una corsia di marcia, quella adiacente al marciapiede dalla parte del lago, a partire da via Fratelli Cairoli fino a viale Cavallotti, con il conseguente restringimento della carreggiata. Sarà soppressa la corsia di marcia preferenziale dedicata al transito degli autobus diretti verso via Cairoli e sarà dunque eliminata temporaneamente la fermata del Tpl sul Lungo Lario Trento. Tutte le modifiche di percorso dei bus sono consultabili sul sito www.asfautolinee.it.

Per non gravare eccessivamente sulla viabilità, saranno istituite due corsie di marcia transitabili per i veicoli, in direzione dello stadio Sinigaglia, sfruttando il divieto di transito per i mezzi pubblici. La viabilità pedonale potrà subire variazioni a seconda dell’avanzamento dei lavori.