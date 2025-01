Famiglia intossicata all’alba dal monossido di carbonio. E’ accaduto questa mattina alle 6.30 a Como, in via Battista Tettamanti. I vigili del fuoco della sede centrale sono intervenuti assieme ai sanitari del 118 all’interno di un appartamento dove, grazie alla strumentazione in dotazione si è riscontrata una concentrazione di monossido di carbonio proveniente da un braciere artigianale collocato in camera da letto. Una coppia, l’uomo di 51 anni e la donna 43enne, nata in Tunisia, sono stati portati in codice rosso, dunque in gravi condizioni, in ospedale. In casa, in un altro locale, erano presenti anche i tre figli, che sono stati portati per accertamenti in ospedale.