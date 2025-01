Una voce comasca a Sanremo, nella serata dei duetti. Nella serata di venerdì 14 febbraio, dedicata alle cover, Lucio Corsi duetterà infatti con Topo Gigio nell’interpretazione di “Nel blu dipinto di blu”, brano portato al successo dal grande Domenico Modugno. Canzone che vinse il Festival nel 1958 e che ha segnato una volta epocale per la musica italiana, con il passaggio dai pezzi tradizionali a quelli più moderni.

Sul palco con Lucio Corsi ci sarà soltanto Topo Gigio, ma dietro le quinte a dar voce al popolare pupazzo ci sarà Leo Valli. L’attore comasco di fatto doppierà Topo Gigio, incarico che ha assunto nel 2010, quando ha conosciuto Maria Perego, creatrice del personaggio amatissimi dai bambini di tutte le generazioni. Grande tifoso del Como, Leo Valli è da anni lo speaker ufficiale della squadra cittadina; ma ieri, in occasione del match con l’Atalanta, è stato costretto a “bigiare”, in quanto impegnato nelle prove a Sanremo. Curiosamente al Festival interpreterà un brano che ha nel titolo i colori del Como.

Lucio Corsi – grossetano, classe 1993 – a Sanremo sarà in gara con “Volevo essere un duro”. Sulla sua pagina Instagram ha così spiegato la scelta di duettare con Topo Gigio.

Anche i topi possono volare.

Sono lieto di annunciarvi che al Festival di Sanremo nella serata delle cover duetterò con il mio amico Topo Gigio sulle note (e le correnti) di “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno.

Topo Gigio mi ha insegnato come non diventare una marionetta, mi ha insegnato come fare a tagliare i fili di chi ti vorrebbe far muovere a suo piacimento.

Inoltre Topo Gigio esordì in televisione nel 1959 proprio con la voce di Modugno, in qualche modo è come se incontrasse nuovamente la sua canzone.

Volare, Nel blu dipinto di blu, è la canzone delle canzoni poiché l’elemento della musica è l’aria.

L’hanno cantata tutti, da Paul McCartney a Bowie fino a Troisi in “Non ci resta che piangere”.

Insomma,

penso che un sogno così non ritorni mai più.