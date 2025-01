Espulso e rimpatriato in Tunisia nel 2022 con il divieto di tornare in Italia per 5 anni, un 32enne è stato fermato dalla polizia di Stato ieri pomeriggio a Como. Non aveva alcun documento, ma è stato comunque identificato e, al termine degli accertamenti, arrestato per aver violato le disposizioni della legge sull’immigrazione.

Nel primo pomeriggio di ieri, una volante della polizia, impegnata nei controlli del territorio, ha controllato i documenti di due immigrati fermati mentre passeggiavano a poca distanza dal tribunale di Como.

Mentre uno dei due, un tunisino di 24 anni è risultato regolare, l’altro non aveva con sé alcun documento di riconoscimento. I poliziotti lo hanno quindi portato in questura per ulteriori accertamenti. I poliziotti hanno accertato che l’uomo, un 32enne tunisino, nel mese di aprile del 2022 era stato accompagnato in modo coatto alla frontiera e imbarcato con un volo per Tunisi, con il divieto di rientrare sul territorio italiano per 5 anni. Il tunisino è stato quindi arrestato.