Incidente stradale questa mattina sulla tangenziale di Como. Alle 8.10 sono intervenuti i vigili del fuoco all’altezza di Casnate con Bernate al chilometro 3 in direzione Lecco, 250 metri prima dello svincolo di Acquanegra. Per cause in fase di accertamento, si sono scontrate tre auto. Uno dei conducenti è rimasto ferito ed è stato portato in codice giallo, dunque media gravità, all’ospedale Sant’Anna. Sul posto anche un’ambulanza della Croce rossa.

Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, è stata temporaneamente chiusa la tangenziale di Como. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con lunghe code che si sono protratte anche in tarda mattinata.