Un gruppo scelto di poliziotti di Como impegnato nel “Corso di Guida Sicura Avanzato”, sulla pista del Centro ACI Vallelunga di Lainate, dal 28 gennaio all’11 febbraio.

Questura di Como e Aci Como, sinergia in nome della sicurezza stradale

La Polizia di Stato di Como e l’ACI di Como, una sinergia che dura da moltissimi anni e che trova il suo più ampio riscontro, come ogni anno, nell’assegnare un riconoscimento a quei poliziotti che, nel corso del loro servizio si sono contraddistinti in situazioni che hanno coinvolto il mondo dell’automotive.

Il corso avanzato prove e tecniche di guida

Il corso che è spalmato in tre diverse giornate, 28 gennaio, il 3 e l’11 febbraio 2025, darà la possibilità agli agenti della Polizia di Stato, di acquisire quella consapevolezza sulle tecniche di guida sicura che solo gli esperti istruttori messi a disposizione dell’ACI possono impartire. Nozioni sia sulla guida in sicurezza che sul rispetto delle norme dinamiche a cui le autovetture sono sottoposte in particolari sollecitazioni ed infine sulle varie tecniche di disimpegno in situazioni di criticità che i poliziotti possono incontrare durante il loro delicatissimo impiego quotidiano.