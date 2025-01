Ad amare le perle del Lago di Como non sono più soltanto le grandi star di Hollywood: ora neppure i grandi investitori internazionali possono farne a meno. L’Italia fa sempre più gola ai grandi investitori, incantati dalle bellezze del territorio, invidiate e desiderate in tutto il mondo, e attratti dalla possibilità di avviare un business turistico florido e proficuo. È soprattutto il mercato alberghiero a conquistare i grandi capitali stranieri: è quanto emerge dal report di EY, società specializzata in consulenza aziendale, revisione contabile e fiscalità, che ha fotografato la performance annuale del mercato alberghiero italiano e delinato il trend degli investimenti nel settore.

Il volume degli investimenti alberghieri in Italia ha superato i 2 miliardi di euro nel 2024, segnando un aumento del 30% rispetto all’anno precedente. In particolare, gli investimenti in resort, pari al 39% del totale, hanno raggiunto 831 milioni di euro.

A guidare la classifica dei luoghi più desiderati in cui aprire alberghi da mille e una notte c’è proprio il Lago di Como, che nel 2024 – come emerge dall’indagine condotta – è stata la destinazione più richiesta per gli investimenti alberghieri, con il 30% del totale. A spingere sul Lario gli investitori è soprattutto la vendita di hotel già esistenti, ma ad attrarli sono anche i progetti di conversione pensati per sviluppare proprietà ultra-lusso. Oltre a Venezia, Milano e Roma, che come sempre sono tra le mete più ambite, nella classifica spiccano anche la Sicilia e Forte dei Marmi, sempre più gettonate dai turisti che amano il lusso.

Ad alimentare il mercato alberghiero sono soprattutto clienti provenienti da Europa, Medio Oriente e Stati Uniti, storicamente amanti del Bel Paese. Insomma, impossibile restare indifferenti ai tesori tutti italiani e persino le bellezze del Lago di Como conquistano il cuore dei grandi investitori.