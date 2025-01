Nel 2024 su 776mila corse programmate si sono registrate più di 20mila soppressioni totali, mediamente 57 al giorno, pari al 2,5% della circolazione quotidiana di 2.300 treni. Di queste corse, il 48% – circa 10mila – è stato cancellato a causa dei 15 scioperi proclamati durante l’anno. I dati emergono dal bilancio di Trenord riferito allo scorso anno.

Il 32% delle soppressioni – 18 corse al giorno su 2300, pari allo 0,8% dell’offerta – è dovuto all’operatore ferroviario, per l’indisponibilità di treni per guasti o di personale, o in conseguenza di precedenti irregolarità causate dall’infrastruttura. Poco più del 7% delle cancellazioni avviene per diretta responsabilità dell’infrastruttura, per guasti a passaggi a livello o impianti; l’11% è dovuto a cause esterne (meteo, incidenti stradali vicino ai binari, interventi di sanitari o delle forze dell’ordine, persone sui binari, investimenti).

Nel 2024 si sono verificati 9mila guasti ed eventi anomali sulle infrastrutture, che hanno impattato sulla regolarità di 33mila corse.

È questo, dunque, il quadro offerto da Trenord, che dipinge la situazione più volte definita “disastrosa” del trasporto ferroviario nel 2024. La società sottolinea come lo scorso anno siano state effettuate 755mila corse, il 4% in più rispetto al 2023, per oltre 200milioni di passeggeri. L’80% dei treni, secondo il report di Trenord, è arrivato puntuale, l’87% è giunto entro i 7 minuti dall’orario previsto e il 95% entro i 15 minuti.

“Sulla regolarità del servizio – spiega Trenord – hanno influito l’intenso traffico ferroviario che gravita sulla rete lombarda, specialmente sul nodo di Milano, e i lavori per il potenziamento delle infrastrutture. Sono stati 168 i cantieri attivati sui binari regionali nel 2024. La puntualità dei treni legata alle performance della sola Trenord, depurata da infrastruttura e cause esterne, si è attestata al 90%”, conclude la società di trasporti.

In Lombardia il secondo capoluogo più servito è Monza, raggiunta da 127mila corse. Seguono Varese, con 91mila, e Como con 85mila. Si conferma uno snodo fondamentale Saronno, che con 191mila corse è la seconda destinazione più servita dopo Milano.