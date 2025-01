“Per migliorare le performance in termini di puntualità è necessario procedere in maniera ancora più spedita con gli interventi infrastrutturali che stanno coinvolgendo l’intera rete lombarda”: è l’obiettivo dichiarato dall’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente, a fronte dei dati diffusi da Trenord sul 2024.

“Contemporaneamente, – continua l’assessore – è evidente che occorre decongestionare il nodo milanese, con una razionalizzazione delle corse e un’attestazione di treni nelle altre stazioni del capoluogo. Un percorso che Regione Lombardia, d’intesa con Trenord e gli altri enti coinvolti, ha già intrapreso e che intende proseguire con decisione”.

L’assessore regionale sottolinea come un quarto delle corse regionali di tutta Italia venga effettuato in Lombardia, con un continuo aumento dei passeggeri.

“Il 2025 sarà per le ferrovie lombarde un anno decisivo: – continua Lucente – termineremo di consegnare i 214 nuovi treni che stanno completamente cambiando la flotta, per un valore di 1,7 miliardi. I risultati in termini di performances e comfort si vedono già: – conclude – ora bisogna ottimizzare il flusso di treni in arrivo e in partenza dalle principali arterie milanesi”.