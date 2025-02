(ANSA) – TRIESTE, 11 FEB – Il sisma è stato registrato a una trentina di chilometri a Est dell’isola di Zara (Zadar in croato), sulla terraferma a una profondità di circa dieci chilometri. Il terremoto è stato avvertito chiaramente in alcune zone della Venezia Giulia, a Trieste in particolare e soprattutto negli edifici della zona alta della città, ai piani alti. Non si registrano danni né a persone né a cose. Non è stato invece avvertito più a Nord, in Friuli, ma si è sentito in Veneto e nelle Marche. (ANSA).