(ANSA) – ROMA, 13 FEB – In arrivo domani aria fredda dai Balcani con intensificazione della ventilazione e dei temporali sull’Italia. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile. L’allerta prevede, dalle prime ore di domani, temporali su Emilia-Romagna, Toscana e Umbria; precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su Marche, Lazio, Molise e Campania. Possibili rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Si prevedono inoltre venti da forti a burrasca su Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Marche e, dalla tarda mattinata, nevicate da sparse a diffuse, a quote al di sopra dei 300-400 metri sull’Emilia-Romagna, con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti a quote più alte. Valutata per la giornata di domani allerta gialla per rischio idrogeologico sull’intero territorio di Toscana, Umbria, Lazio e su settori di Emilia-Romagna, Marche, Campania, Molise e Calabria. (ANSA).