In cammino verso la legalità: è l’iniziativa organizzata questa mattina e che si colloca all’interno di un programma più vasto, cioè la settimana della legalità organizzata dal Comune di Como e dal Sindacato locale autonomo di Polizia in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria.

Alle 9, con partenza in piazza del Popolo, si è tenuta la camminata della legalità, alla quale hanno partecipato gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado del territorio comasco e che si è conclusa con l’ingresso al cinema Astra. Per l’occasione, Igor Erba – segretario provincia del Sap di Como – ha dedicato un momento ai ragazzi, spiegando il valore dell’iniziativa.

Al cinema Astra, poi, alla presenza delle autorità civili, politiche e militari, si è tenuto il convegno riservato agli studenti, dal titolo: “In cammino verso la legalità”. Tra i relatori, oltre a Igor Erba, anche Alessandra Dolci, coordinatore DDA Lombardia, Don Diego Fognini, fondatore Comunità, e Nello Scavo, giornalista di Avvenire. A moderare l’incontro Alessandro Galimberti, giornalista de Il Sole 24 Ore.

L’iniziativa intende sensibilizzare i ragazzi sui principi della legalità, per far comprendere il valore del rispetto, delle regole e della giustizia. Ha l’obiettivo, inoltre, di favorire una cittadinanza attiva, per stimolare il senso civico e la partecipazione dei giovani alla vita della comunità, ma mira anche a prevenire comportamenti illeciti.

I prossimi due eventi sono in programma venerdì 21 marzo, all’Università degli studi dell’Insubria. Il primo alle 9.30, nell’Aula Magna del Chiostro di Sant’Abbondio, dove si svolgerà un incontro sulla legalità. Il secondo, invece, ale 14.30, quando si terrà un incontro dal titolo: “Il disegnatore accademico forense sulla scena del crimine”. L’iniziativa terminerà poi lunedì alle 9.30, con il convegno “Stato e legalità: il loro futuro è nelle nostre mani” organizzato al Teatro Sociale di Como.